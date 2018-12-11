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Глава Кузбасса вылетел с продуктами к отшельнице Лыковой

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев 11 декабря вылетел к сибирской отшельнице Агафье Лыковой на вертолете, груженом продуктами и сеном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональной администрации.

«Для Лыковой и ее животных на борт погрузили 10 тюков сена, комбикорм для коз и куриц, муку, перловую и ячневую крупу, рис, гречку, пшено, горох», — рассказал собеседник. В администрации Цивилева добавили, что помимо этого, губернатор везет женщине помощь в виде овощей и фруктов, чайника и батареек.

10 декабря стало известно, что 74-летняя отшельница позвонила красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи — у женщины кончаются продукты, после чего связь внезапно оборвалась.

Лыкова — представительница российского старообрядчества. Ее семья Лыковой жила в тайге в полной изоляции с 1937 года, их обнаружили геологи в Западных Саянах в 1978 году.

Три года назад женщине передали спутниковый телефон, но попросили не звонить по пустякам. Как пояснил Гришаков, отшельница до того замучила эмчеэсовцев, что они «отключили Агафью из своей жизни». 

Раньше Лыковой активно помогал экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, но с его уходом с должности ситуация изменилась, и про отшельницу все забыли. Так, к празднику 8 Марта ей доставили продукты и букет роз.

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