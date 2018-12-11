Предупреждение о смоге объявили в Свердловской области

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Он продержится в регионе до вечера пятницы, 14 декабря. Метеорологические условия характеризуются экспертами как неблагоприятные первой степени опасности.

Как уточняет ТагилСити.Ру, режим действует с 20 часов 10 декабря до 20 часов 14 декабря. В это время погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Дымка висела над регионом и всю прошлую неделю, с 3 по 9 декабря. Синоптики отмечают, что опасный смог наблюдается над Свердловской областью около 4,5 месяцев в году. Вредные примеси особенно опасны для аллергиков, пожилых людей и детей.

Ранее дорожникам Нижнего Тагила поручили временно отказаться от использования противогололедных реагентов, поскольку, как посчитали в мэрии, это делается неэффективно.