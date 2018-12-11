В Хабаровском крае С-400 на учениях отразили авианалет истребителей

Тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Роль истребителей противника выполнили два Су-35С.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех. Каждая установка может одновременно обстреливать до 36 целей с наведением до 72 ракет.

Зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае 30 ноября.