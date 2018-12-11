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Посольство РФ призвало Госдеп «не закрывать глаза» на подготовку ВСУ в Донбассе

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Фото: TASS/Ting Shen/imago/Xinhua
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Власти США не должны не замечать активной подготовки к наступлению подконтрольных Киеву сил вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными республиками в Донбассе. Такой призыв опубликован во вторник, 11 декабря, в Facebook российского посольства в США. 

Отмечаая, что подготовка ведется как кадровыми украинскими военными, так и правоэкстремистскими формированиями, в ведомстве подчеркивают, что эта активность «может привести к реализации кровавого сценария».

Кроме того, посольство России призывает американское внешнеполитическое ведомство признать факт присутствия в зоне боевых действий инструкторов из США, «ведущих командно-штабную и полевую подготовку украинских десантно-штурмовых бригад», указывая на то, что одна из них на днях засветилась с эсэсовской символикой.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — выражают надежду в российском дипведомстве.

Также во вторник посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию.

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