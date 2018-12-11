Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

Решение Госдепа США исключить Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть», в посольстве РФ в Вашингтоне признали удовлетворительным.

Более того, в диппредставительстве назвали такое решение «признанием очевидной реальности», сообщает «Газета.ру».

Опасные для граждан США страны Госдеп подразделяет на четыре категории: где надо «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать».

10 декабря Госдепартамент перевел Россию из категории «пересмотреть поездку» в категорию «проявлять повышенную осторожность».