Глава южнокорейской KORAIL ушел в отставку после крушения скоростного поезда

Крушение скоростного поезда KTX в Южной Корее привело к отставке руководителя железнодорожного оператора KORAIL О Ён Сика. Об этом во вторник, 11 декабря, рассказали в компании.

Авария произошла 8 декабря, все 10 вагонов сошли с рельсов на скорости 103 км/ч через пять минут после отправления, при этом пострадали 16 человек, сообщает ТАСС.

21 октября при сходе поезда с рельсов на Тайване погибли 18 человек. Причиной стало превышение скорости — скорость движения на участке была ограничена до 75 км/ч, однако экспресс превысил ее более чем в два раза.