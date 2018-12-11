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Беспилотные автомобили смогут пропускать скорую помощь автоматически

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Автомобили-беспилотники в Москве и Татарстане будут пропускать скорую помощь и прочие экстренные службы автоматически. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил советник руководителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Роман Малкин.

«Беспилотные автомобили будут заранее знать о приближении скорой помощи и других экстренных оперативных служб и смогут пропускать такой транспорт автоматически», — цитирует его ТАСС.

26 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации автономного транспорта на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент начнется с 1 декабря 2018 года и продлится до 1 марта 2022 года.

5 декабря стало известно, что в России разработаны правила поведения для водителей и пешеходов в городах, где будут тестировать беспилотные автомобили.

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