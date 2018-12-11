Космический аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды

Американская межпланетная станция OSIRIS-REx обнаружила следы воды на астероиде Бенну. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA.

Вода на астероиде пребывает в составе минералов и буквально повсюду, свидетельствуют данные спектрометров, сообщает ТАСС.

Это говорит о том, что вода присутствовала и в том крупном космическом теле, от которого откололся астероид на заре возникновения Солнечной системы.

26 ноября NASA предупредило о надвигающемся на Землю огромном астероиде. Предполагается, что космическое тело, получившее название 201F LF16, достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года, однако шансы такого столкновения чрезвычайно низки.