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Космический аппарат OSIRIS-REx нашел на астероиде Бенну следы воды

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Фото: TASS/ZUMA/Chris Meaney
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Американская межпланетная станция OSIRIS-REx обнаружила следы воды на астероиде Бенну. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщило NASA.

Вода на астероиде пребывает в составе минералов и буквально повсюду, свидетельствуют данные спектрометров, сообщает ТАСС.

Это говорит о том, что вода присутствовала и в том крупном космическом теле, от которого откололся астероид на заре возникновения Солнечной системы.

26 ноября NASA предупредило о надвигающемся на Землю огромном астероиде. Предполагается, что космическое тело, получившее название 201F LF16, достигнет окрестностей Земли 8 августа 2023 года, однако шансы такого столкновения чрезвычайно низки.

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