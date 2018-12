Apple подала апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае

Апелляцию на решение суда о запрете на продажу iPhone в Китае подала компания Apple. Об этом рассказал телеканал CNBC в понедельник, 10 декабря.

Поводом стало решение китайского суда, вставшего в войне патентов на сторону американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm.

«Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным», — цитирует «РИА Новости» сообщение официального представителя Apple.

Под запретом оказались импорт и продажи iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

22 ноября стало известно, что компания Apple возобновила производство iPhone X из-за низкого спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max.