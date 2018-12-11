Бесшумные субмарины появятся у берегов Камчатки

Бригада самых бесшумных российских подводных лодок проекта 677 «Лада» пополнит Тихоокеанский флот (ТОФ). Задача новейших субмарин — прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования. Новую бригаду развернут на Камчатке, рассказали «Известиям» в Минобороны.

«Лады» могут много недель находиться под водой благодаря анаэробной силовой установке. Эти лодки считаются наименее шумными. Они малозаметны для средств радиолокационного обнаружения, могут обнаруживать цели на увеличенной дистанции благодаря сверхчувствительной гидроакустической системе «Лира» и способны очень быстро поражать значительное количество целей. На флоте эти лодки называют подводными истребителями.

Всего планируется постройка 12 подводных лодок типа «Лада» — часть из них будет нести службу на Северном флоте, а остальные отправятся на постоянное базирование к берегам Камчатки.

Кроме того, лодки 677-го проекта могут при необходимости выполнять и другие задачи.

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Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны