Ефремов ответил на сообщения о скандале в московской больнице

Актер Михаил Ефремов прокомментировал сообщения о том, что он устроил скандал в одной из клиник Москвы, куда привез свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую.

По данным телеканала РЕН ТВ, Ефремов был недоволен затрудненным доступом к медучреждению: ему долго не удавалось въехать на автомобиле на территорию больницы.

«Всё у нас хорошо, всё в порядке. Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», — сказал Ефремов в комментарии телеканалу «Звезда».

Артист уточнил, что его мать находится на плановом обследовании.

С аналогичным комментарием выступили в МХТ им. Чехова.

В июне 2018 года Ефремов оказывается в центре скандала после интервью журналисту Юрию Дудю. Он предложил способ помириться с Украиной: передать ей Крымский мост и организовать бесплатные поставки газа на протяжении 10–15 лет. В ответ на это в Госдуме призвали лишить Ефремова звания заслуженного артиста РФ.