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Колодец архимандрита Авеля благоустроят в Рязани

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В рязанском поселке Никуличи открыли памятную табличку отцу Авелю и освятили колодец. Проект «Преображение колодца Авеля» разработал комитет ТОС для сохранения памяти об архимандрите.

При поддержке городской администрации здесь планируется создать сквер и благоустроить прилегающую территорию, передает РИА «7 новостей». В Пощупове уже прошел круглый стол по обсуждению проекта.

Архимандрит Авель (в миру Николай Македонов) — святогорец, послушник игумена русского Пантелеимонова монастыря на Афоне схиархимандрита Илиана (Сорокина), с 6 мая 1989 года по 25 марта 2004 года настоятель Пощуповского Иоанно-Богословского мужского монастыря.

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