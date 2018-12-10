Понтонная переправа открылась в ЕАО

В пункте пропуска Нижнеильинское в Еврейской автономной области открылась понтонная переправа. Она будет работать шесть дней в неделю.

Как сообщает пресс-служба Биробиджанской таможни и управление по внутренней политике ЕАО, международный пункт пропуска возобновил работу в полную силу с понедельника, 10 декабря. Перевозка пассажиров в зимнее время будет осуществляться по понтонной переправе.

В пресс-службе также уточнили, что режим работы переправы остался прежним — с 9:00 до 17:30. Об этом пишет ИА EAOMedia.

5 ноября переправа была закрыта в связи с окончанием летней навигации. В связи с этим до сегодняшнего дня грузоперевозки не осуществлялись, а пассажирские производились при помощи судов на воздушной подушке.