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США внесли в санкционный список трех высокопоставленных чиновников КНДР

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Фото: Global Look Press/Chuck Myers/ZUMAPRESS
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Вашингтон внес в санкционный список трех членов руководства Северной Кореи — Чхве Рён Хэ, вице-маршала Корейской народной армии, руководителя Главного политического управления КНА, члена президиума политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, члена Национального совета обороны, а также министра госбезопасности Чен Кён Тхэк и директора департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское министерство финансов.

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Ограничительные меры были введены за нарушение прав человека и цензуру в КНДР, заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Кроме того, он напомнил о судьбе Отто Уормбиера, американского гражданина, умершего в 2017 году после освобождения из-под стражи в КНДР.

Уормбиер был приговорен властями Северной Кореи к 15 годам лишения свободы за подрывную деятельность против республики. В июне 2017 года, проведя в тюрьме больше года, он был освобожден «из гуманитарных соображений» и доставлен на родину в бессознательном состоянии. Почти сразу после возвращения на родину он скончался.

Власти КНДР утверждают, что американский студент впал в кому, заболев ботулизмом (это токсико-инфекционное заболевание, поражающее нервную систему). Однако врачи в США не обнаружили в организме больного следов ботулотоксина (возбудителя ботулизма).

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