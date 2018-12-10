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Сезон опасности схода лавин стартует в Краснодарском крае

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На территории Краснодарского края с 11 декабря начнет действовать сезон опасности схода лавин. Продолжительность этого периода обычно составляет пять месяцев и длится апреля включительно. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

В минувшие выходные, 8 и 9 декабря, в горах Сочи выпал снег и стартовал лыжный сезон. Начиная с 11 декабря МЧС предупреждает об опасности схода лавин в горах. Спасатели рекомендуют не выходить в горы в плохую погоду и снегопад. Об этом пишут «Кубанские новости».

Лавины обычно сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если же он без деревьев и кустарников, то при 20 градусах. Если же крутизна склона составляет 45 градусов и более, то лавины обычно сходят при каждом снегопаде.

Сотрудники МЧС рекомендуют в случае попадания в зону схода лавины бежать вбок, чтобы уйти с ее пути.

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