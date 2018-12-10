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Группу «черных лесорубов» оштрафовали во Владимирской области

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Во Владимирской области суд обязал жителей Судогодского района выплатить в доход бюджета 770 тыс. рублей за незаконно спиленные деревья. С иском обратился районный прокурор.

«Черные лесорубы» нанесли государству ущерб в особо крупном размере (статья УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц). Об этом сообщает ИА «Владимирские новости». Преступление было совершено в октябре.

Ассоциация работников лесных отраслей «Псковский лес» призывает коллег из всех регионов страны и органы власти разных уровней объединиться в решении проблемы с незаконной вырубкой лесов. В последние годы люди, у которых нет в аренде своих массивов, всё чаще берут чужой и продают его.

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