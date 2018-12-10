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Три новых многоквартирных дома ввели в эксплуатацию в Смирных

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В поселке Смирных Сахалинской области ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома. Новое жилье предназначено для переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.

Как сообщает пресс-служба правительства области, три дома рассчитаны на 90 квартир. Общая площадь жилья составляет более 4,3 тыс. кв м. Одно из зданий было заселено уже в октябре, два остальных в декабре. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Стоимость строительных работ составила 325 млн рублей. Работы выполнены «под ключ», таким образом в квартирах уже есть ремонт и сантехника. Также была благоустроена придомовая территория.

Новоселы рассказывают, что балкон застеклен, санузел раздельный, а в квартирах в целом уютно и тепло. Ранее некоторым из них приходилось жить в бараке с печным отоплением, где и туалет и вода — на улице.

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