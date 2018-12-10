Рыбу микижу поймали в реке на Сахалине первый раз за десять лет

На юго-западном побережье Сахалина в реке Ильинка рыбак поймал редкий и довольно крупный экземпляр рыбы микижи (радужной форели). Последний раз ее удалось поймать в этом месте 10 лет назад.

Как рассказали ИА SakhalinMedia сам рыбак, увидеть у себя в садке радужную форель — чудо, ведь в России она заходит только в реки Камчатки и Шантарских островов.

Как пояснили специалисты в СахНИРО, радужная форель массово не водится на Сахалине. На данный момент науке известны единичные случаи вылова данного вида в северных реках Лангери и Пиленга, а про Ильинку они слышат вовсе в первый раз.

Пойманная на Сахалине микижа является речным подвидом. Она набирает максимум 3 кг и переливается на солнце.