Прямой эфир

Рыбу микижу поймали в реке на Сахалине первый раз за десять лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-западном побережье Сахалина в реке Ильинка рыбак поймал редкий и довольно крупный экземпляр рыбы микижи (радужной форели). Последний раз ее удалось поймать в этом месте 10 лет назад.

Как рассказали ИА SakhalinMedia сам рыбак, увидеть у себя в садке радужную форель — чудо, ведь в России она заходит только в реки Камчатки и Шантарских островов.

Как пояснили специалисты в СахНИРО, радужная форель массово не водится на Сахалине. На данный момент науке известны единичные случаи вылова данного вида в северных реках Лангери и Пиленга, а про Ильинку они слышат вовсе в первый раз.

Пойманная на Сахалине микижа является речным подвидом. Она набирает максимум 3 кг и переливается на солнце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браконьеры выловили в Керченском проливе редкой рыбы на 700 тыс. рублей
Тихоокеанских лососей будут разводить на Сахалине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017