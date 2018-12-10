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Новую грузопассажирскую баржу спустили на воду в Приморье

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В Хасанском районе Приморского края на воду спустили новую самоходную грузопассажирскую баржу проекта «Славянка». В торжественном мероприятии принял участие врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки.

Баржа была построена на Славянском судоремонтном заводе для работы на переправах Камчатки. Грузоподъемность нового транспорта составляет 40 т. Доставку груза и пассажирские перевозки можно будет осуществлять летом и осенью. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Врио губернатора поздравил коллектив завода с успешным выполнением заказа и отметил, что на данный момент задачей является вернуть рыбный флот на судоремонтные предприятия и создать условия для того, чтобы суда не только строились, но и ремонтировались.

Кожемяко также выразил уверенность в том, что судостроители будут выполнять качественный и конкурентоспособный ремонт судов. Также он подчеркнул, что у него уже есть опыт по загрузке судоремонтных предприятий, наработанная практика будет внедряться в Приморье.

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