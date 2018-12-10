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Спаливший почти 320 га леса мужчина ожидает суда в Якутии

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Прокуратура Момского района Республики Саха (Якутия) вынесла утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя, который обвинялся в уничтожении леса на площади почти в 420 га.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии, по версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый развел в лесу костер, желая показать своему знакомому методику отпугивания диких животных.

Уходя, мужчина не до конца потушил костер, от чего пламя разгорелось и перекинулось на деревья. В результате лес был уничтожен на площади в 318,9 га.

В настоящий момент расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

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