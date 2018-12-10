Песков отметил универсальность русских сказок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил универсальный характер русских сказок и их влияние на воспитание детей. Об этом он заявил а Google-чтениях «От мала до велика», передает ТАСС 10 декабря. Песков также прочел в прямом эфире отрывок из сказки «Буратино».

Отвечая на вопрос о том, какие сказки он читает своим детям — русские или зарубежные, Песков рассказал, что в первую очередь русские. «Если вы проанализируете их с точки зрения взрослого — там есть всё: и интрига, и любовь, и ужастики, и элементы боевика», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что проведение такой акции заслуживает самой высокой оценки, так как таким образом Google популяризирует российскую классику.

6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов, что он смотрит и читает. По его словам он читает и научные работы, и художественные книги. Впечатление на российского главу правительства произвели книги писательницы Гузель Яхиной.