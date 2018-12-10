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Универсальный спорткомплекс планируют открыть в Приангарье

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В поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Работы велись в рамках областной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник, открытия запланировано на 22 декабря. Стоимость работ составила 38,7 млн рублей. В новом спорткомплексе будут проводить соревнования и тренировочные мероприятия по шахматам, шашкам, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, мини-футболу и настольному теннису, пишет ИА IrkutskMedia.

Спорткомплекс в Уховском станет шестым подобным объектом, открытым на территории Иркутской области в течение этого года. В прошлом году в Приангарье было открыто четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса.

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