Универсальный спорткомплекс планируют открыть в Приангарье

В поселке Уховский Куйтунского района Иркутской области завершается строительство многофункционального спортивного комплекса. Работы велись в рамках областной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник, открытия запланировано на 22 декабря. Стоимость работ составила 38,7 млн рублей. В новом спорткомплексе будут проводить соревнования и тренировочные мероприятия по шахматам, шашкам, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, пулевой стрельбе, мини-футболу и настольному теннису, пишет ИА IrkutskMedia.

Спорткомплекс в Уховском станет шестым подобным объектом, открытым на территории Иркутской области в течение этого года. В прошлом году в Приангарье было открыто четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса.