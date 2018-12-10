В Кремле подтвердили обсуждение встречи Путина и Нетаньяху

Встреча лидеров России и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху обсуждается, сообщил в понедельник, 10 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что четких договоренностей нет.

Об определении сроков личной встречи лидеры условились по дипломатическим каналам. «Нужно просто в графиках президента и премьера найти совпадающие даты», — цитирует Пескова ТАСС. Накануне Нетаньяху заявил, что представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии.

17 сентября над Средиземным морем у побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20. Воздушное судно с 15 военнослужащими на борту исчезло с радаров во время атаки израильских истребителей провинции Латакия и ракетных пусков с французского фрегата Auvergne.

В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО «в результате провокационных действий израильских ВВС». Для повышения уровня безопасности российских военных в арабской республике ведомство приняло решение передать Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.