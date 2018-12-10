В Совфеде осудили новые санкции Евросоюза из-за выборов в Донбассе

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила решение Евросоюза расширить санкционный список из-за прошедших в ноябре выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Ограничительные меры Евросоюза против представителей ДНР и ЛНР и в целом активное применение принципа санкционной политики противоречат прежде всего уставу Евросоюза и ООН», — заявила сенатор в понедельник, 10 декабря.

Ранее в этот же день Совет ЕС утвердил уже согласованное решение о включении девяти новых имен в санкционный список.

По словам Ковитиди, выборы в самопровозглашенных республиках прошли прозрачно и соответствуют демократическим принципам. При этом она обратила внимание на заявления представителей ДНР об увеличении контингента ВСУ на линии соприкосновения с самопровозглашенной республикой.

«ОБСЕ, ООН, иные международные институты обязаны дать объективную оценку увеличению украинской ударной группировки и военной техники на линии соприкосновения с ДНР как существенному фактору дестабилизации на Европейском континенте и угрозы военного конфликта на территории Европы», — заключила Ковитиди.

В санкционный список ЕС вошел Леонид Пасечник, который по итогам голосования стал лидером ЛНР, председатели законодательных органов ДНР и ЛНР Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко. Помимо них, в списке фигурируют имена председателей центральных избирательных комиссий республик Ольги Поздняковой и Елены Кравченко.

Ограничительные меры — визовые ограничения и заморозка активов на территории ЕС.

Выборы в Донбассе прошли 11 ноября. Однако в Киеве заявили, что голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. В свою очередь, Москва как подписант этих договоренностей проведение выборов назвала необходимой мерой.

Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.