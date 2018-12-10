Жилой дом в Кунцево затопило кипятком

В ночь на 10 декабря в жилом доме в московском Кунцево, на улице Екатерины Будановой прорвало трубу отопления, потоп удалось остановить только к утру, пишет электронная газета «Век».

По данным издания, межэтажные перекрытия в доме сделаны из дерева, и они успели разбухнуть от горячей воды. Как сообщили жители, в результате инцидента весь подъезд затопило.

«Дом давно уже исчерпал свой ресурс, и ничего кардинально в нем изменить нельзя. Как, например, переделать деревянные перекрытия. У нас эти перекрытия составляют 70 сантиметров, при этом в целях пожарной безопасности они засыпаны песком. А слышимость в доме такая, что слышно соседей», — пожаловалась жительница дома Ирина Королева.

В настоящий момент в Кунцево проходит реконструкция 47 и 48 кварталов, застройкой занимается компания ПИК.

Ранее сообщалось о том, что местные жители протестуют против реконструкции, однако по данным «Комсомольской правды», мероприятия стремительно теряют популярность. Как пишет издание, основную массу участников таких митингов составляют активисты немногочисленных протестных групп со всей Москвы.

При этом, газета отмечает, что «в Кунцево большинство людей поддерживает программу реконструкции». Более того, журналисты подчеркивают, что жители Кунцево объявили сбор подписей под петицией к Сергею Собянину. Обращение к мэру Москвы с просьбой ускорить строительство подписали более тысячи жителей 47-го и 48-го кварталов.

22 ноября Верховный суд постановил, что решение о строительстве многоквартирного дома в Кунцево компанией ПИК, утвержденное ранее правительством Москвы, является законным, апелляция протестующих осталась без удовлетворения.

До вынесения решения все работы на строительной площадке были приостановлены.