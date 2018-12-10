Водитель погиб при столкновении двух большегрузов в Приморье

В Приморском крае произошло столкновение двух грузовых иномарок, одна из которых в этом момент стояла на обочине. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла сегодня утром, 10 декабря, на 75-м км трассы Фокино – Большой Камень. 27-летний водитель грузового автомобиля Mazda Titan потерял управление над транспортным средством и допустил столкновение с припаркованным большегрузом Volvo. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mazda погиб на месте от полученных травм. Стаж вождения мужчины был шесть лет.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранительными органами.