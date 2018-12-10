Прямой эфир

Водитель погиб при столкновении двух большегрузов в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае произошло столкновение двух грузовых иномарок, одна из которых в этом момент стояла на обочине. Погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла сегодня утром, 10 декабря, на 75-м км трассы Фокино – Большой Камень. 27-летний водитель грузового автомобиля Mazda Titan потерял управление над транспортным средством и допустил столкновение с припаркованным большегрузом Volvo. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mazda погиб на месте от полученных травм. Стаж вождения мужчины был шесть лет.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранительными органами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один пешеход погиб и один пострадал при наезде иномарки в Туле
Сбившего семью в Хабаровске водителя приговорили к восьми годам тюрьмы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017