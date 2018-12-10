Активы 11 российских банков растут быстрее всей системы

Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова.

За три года капитал этой группы финансовых организаций вырос на 10,7 трлн рублей, тогда как активы всей российской банковской системы — на 10,4 трлн рублей.

Как отмечают «Известия», это означает, что кредитные организации без статуса системно значимых либо стагнируют, либо закрываются.

Вместе с тем, по мнению экспертов, сокращение количества кредитных организаций не нарушает конкуренцию, однако оптимальное число банков должен определять не регулятор, а рынок.

Отмечается, что в России сейчас около 500 действующих банков. Для сравнения: в США их более 5 тыс., в Китае — почти 800, а в Индии, которая является одной из крупнейших стран по численности населения, — всего 90.

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11 игроков на финансовом поле: крупные банки растут быстрее рынка