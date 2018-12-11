Врачам и учителям могут запретить принимать подарки на работе

Медикам и педагогам могут запретить принимать любые подарки на работе. Минтруда: антикоррупционные стандарты распространятся на всех бюджетников. Сейчас строгие запреты действуют только для федеральных служащих. Учителям и врачам пока разрешено дарить подарки не дороже 3-х тысяч рублей.

Если закон примут, отблагодарить можно будет только цветами и на словах. Ценные подарки смогут вручать лишь руководители, и то в виде премий.