Польские яблоки пытались ввезти в РФ под видом корма для собак

В Псковской области на фитосанитарном контрольном посту «Лобок» задержали почти 20 т санкционных груш. Автомобиль с продукцией следовал из Белоруссии в Московскую область, у водителя был ветеринарный сертификат Венгрии на партию сухого корма для собак.

Во время осмотра нашли груши, произведенные в Польше. Таким образом, подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском перемещалась под видом товара прикрытия. Также выяснилось, что водитель заменил полуприцеп и номера на нем и на транспортном средстве, отмечает ИА FlashNord.

Партия свежих санкционных груш из Польши общим весом около 19,6 т будет уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

В Россию стали ввозить больше санкционной продукции. За неполные 11 месяцев 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла на границе 56 тыс. т скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.