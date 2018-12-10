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Польские яблоки пытались ввезти в РФ под видом корма для собак

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В Псковской области на фитосанитарном контрольном посту «Лобок» задержали почти 20 т санкционных груш. Автомобиль с продукцией следовал из Белоруссии в Московскую область, у водителя был ветеринарный сертификат Венгрии на партию сухого корма для собак.

Во время осмотра нашли груши, произведенные в Польше. Таким образом, подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском перемещалась под видом товара прикрытия. Также выяснилось, что водитель заменил полуприцеп и номера на нем и на транспортном средстве, отмечает ИА FlashNord.

Партия свежих санкционных груш из Польши общим весом около 19,6 т будет уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.

В Россию стали ввозить больше санкционной продукции. За неполные 11 месяцев 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла на границе 56 тыс. т скоропортящихся и запрещенных сельхозтоваров. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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