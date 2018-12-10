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В ОП объяснили засекречивание данных по инциденту в Керчи попыткой Киева утаить правду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Власти Киева опасаются разоблачения своих неправомерных действий и недовольства в обществе, поэтому минобороны Украины засекретило документы об отправке военных кораблей в Керченский пролив. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил замглавы Общественной палаты (ОП) Крыма Александр Форманчук.

«Им не хочется высвечивать те данные, которые будут их разоблачать с точки зрения провокационных действий. Они хотят спрятать информацию, которая была бы неприятна для Киева», — цитирует Форманчука «РИА Новости».

По словам общественника, решение Киева особого значения не имеет, так как у Украины нет полноценного флота, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что украинское оборонное ведомство на государственном уровне засекретило план следования судов через Керченский пролив 25 ноября. Командование ВМС Украины ответило отказом на просьбу журналистов опубликовать эти документы.

Украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября вторглись в исконные территориальные воды России в Керченском проливе. Они не реагировали на требования российских пограничников остановиться. Украинские суда задержали. На допросе нарушители признались, что выполняли приказ СБУ.

Президент Украины Петр Порошенко после инцидента ввел в стране военное положение в ряде граничащих с Россией регионов. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами.

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