Собянин прокомментировал изменение стоимости парковки

Изменение стоимости парковки на ряде улиц столицы является средством регулирования количества въезжающих в центр города автомобилей и не принесет городу дохода. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с компаниями — членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), передает агентство городских новостей «Москва».

По словам градоначальника, когда переполнено парковочное пространство, автомобилисты начинают колесить по городу в поисках свободных мест и тогда это становится некомфортно для всех. Он также добавил, что если стоянка заполнена машинами более чем на 80%, то во всем мире этот вопрос решается с помощью изменения тарифов.

Мэр также пояснил, что определенная часть парковок в центре Москвы должна быть постоянно свободна, уточняет ТАСС.

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Изменения разработаны, исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. Кроме того, время бесплатного периода парковки на всех улицах в Москве уменьшено с 15 до пяти минут. После изменений власти рассчитывают освободить 15–20% парковочных мест в центре столицы.