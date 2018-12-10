Около 80 снарядов времен войны уничтожили в Волгоградской области

Саперы волгоградской мотострелковой бригады уничтожили около 80 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в минувшие выходные в Городищенском районе. Это самая крупная находка в регионе за последнее время.

Схрон с 77 боеприпасами по 82 мм увидел в поле житель хутора Грачи во время сельскохозяйственных работ, передают «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадима Астафьева.

Сначала сообщалось об обнаружении 48 минометных боеприпасов, сохранившихся со Сталинградской битвы. Всего с начала года военные обезвредили свыше 3 т различных снарядов.