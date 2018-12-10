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Турция обвинила генконсула Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашокджи

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле является соучастником убийства саудовского журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом сообщило в понедельник, 10 декабря, анатолийское агентство «Анадолу».

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Он отметил, что Анкара разочарована ответом главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра на требование Турции о выдаче лиц, причастных к убийцу журналиста.

По словам Алтуна, требование о выдаче предполагаемых убийц Хашокджи — это хороший шанс для Эр-Рияда продемонстрировать мировому сообществу готовность раскрыть все детали преступления.  

Он отметил, что отказ Саудовской Аравии выдать обвиняемых играет на руку кругам, обвиняющим Эр-Рияд в попытке замять преступление.

9 декабря министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что власти королевства не выдадут Турции обвиняемых в убийстве Хашокджи. По его словам, Эр-Рияд, так же как и турецкая сторона, хочет «докопаться до истины», поэтому не станет скрывать информацию по этому делу.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Хашокджи пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был убит в присутствии генконсула Саудовской Аравии  

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.

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