Самый длинный висячий мост в пределах Северного полярного круга открыли в Норвегии

Самый длинный висячий мост в пределах Северного полярного круга открыли для движения в Норвегии. Длина конструкции составляет более 1,5 км.

Мост, расположенный около северного портового города Нарвика, позволит жителям окрестных населенных пунктов существенно сократить дорогу в ближайший аэропорт. Также он должен облегчить путь в соседнюю Швецию, сообщает телеканал «Звезда».

Китайская компания Sichuan Road and Bridge Group вела строительство почти шесть лет.

Ранее в понедельник первый замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что во время строительства и начала эксплуатации Крымский мост подвергался главным провокационным нападкам со стороны Украины.