Прямой эфир

Каспийскую нерпу включили в Красную книгу Дагестана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологи добились включения каспийской нерпы, или каспийского тюленя, в Красную книгу Дагестана. Это позволит запретить охоту на этот вид и взять его под государственную охрану. 

Популяция каспийских тюленей насчитывает 70–100 тыс. особей. В начале XX века их было не меньше 1 млн. До последнего времени Минсельхоз России ежегодно выдавал квоту на добычу тюленя как промыслового вида, отмечает NewsTracker. При этом во всех других государствах Каспийского бассейна охота на тюленя категорически запрещена.

«Вопрос о внесении каспийского тюленя в Красную книгу России рассматривается в Минприроды России в последние годы, но решение еще не принято», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

На вымирание каспийской нерпы влияет также загрязнение акватории Каспийского моря.

Напомним, ученые приступили к разработке программы по изучению байкальской нерпы. По мнению специалистов, незнание особенностей вида ставит его под угрозу. Исследованием занимается фонд поддержки прикладных разработок и исследований «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Ученые намерены выявить, какие процессы происходят внутри популяции животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Морской бобр позировал на камеру сотрудникам Кроноцкого заповедника
Толстый и очень обаятельный тюлень стал звездой океанариума в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017