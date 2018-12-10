Каспийскую нерпу включили в Красную книгу Дагестана

Экологи добились включения каспийской нерпы, или каспийского тюленя, в Красную книгу Дагестана. Это позволит запретить охоту на этот вид и взять его под государственную охрану.

Популяция каспийских тюленей насчитывает 70–100 тыс. особей. В начале XX века их было не меньше 1 млн. До последнего времени Минсельхоз России ежегодно выдавал квоту на добычу тюленя как промыслового вида, отмечает NewsTracker. При этом во всех других государствах Каспийского бассейна охота на тюленя категорически запрещена.

«Вопрос о внесении каспийского тюленя в Красную книгу России рассматривается в Минприроды России в последние годы, но решение еще не принято», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

На вымирание каспийской нерпы влияет также загрязнение акватории Каспийского моря.

Напомним, ученые приступили к разработке программы по изучению байкальской нерпы. По мнению специалистов, незнание особенностей вида ставит его под угрозу. Исследованием занимается фонд поддержки прикладных разработок и исследований «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Ученые намерены выявить, какие процессы происходят внутри популяции животных.