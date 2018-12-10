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Тела двух подростков нашли на козырьке подъезда в «новой Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двое несовершеннолетних выпали из окна жилого дома в «новой Москве» и разбились насмерть. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

ЧП произошло 10 декабря в 3-м микрорайоне города Московский. На место происшествия выехали экстренные службы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным РЕН ТВ, погибшие — молодой человек Никита и девушка Софья. Юноша оставил в соцсети записку. В ней молодой человек говорит о своих жизненных трудностях, а также о расставании с девушкой Сашей. Подробности случившегося выясняются.

1 декабря сообщалось, что несовершеннолетний курсант в Сахалинской области погиб во время тренировочных прыжков с парашютом на аэродроме Пушистый в Корсаковском районе.

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