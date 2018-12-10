Volkswagen отзывает 3,2 тыс. автомобилей из-за неисправности

ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает для ремонта 3 148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2018 году. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Причиной отзыва транспортных средств является выявленная неисправность заправочной установки, в результате чего была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией. В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время», — говорится в сообщении ведомства.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

В пятницу, 7 декабря, стало известно об отзыве 178 автомобилей Volkswagen Touareg из-за брака держателя замка ремня безопасности заднего правого сиденья.