Чиновникам в Ульяновске запретили пользоваться служебными машинами

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил на неделю лишить чиновников служебных автомобилей, чтобы те пользовались общественным транспортом и могли тем самым проверить его работу в городе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

По его словам, согласно указу Морозова, представители областного правительства пересядут на троллейбусы, трамваи и маршрутки, начиная со следующей недели. Решение губернатор принял после многочисленных жалоб населения на работу транспорта. Также без служебных автомобилей чиновники должны будут понять, насколько хорошо в городе чистят от снега тротуары, дворы и дороги, пишет НСН. По мнению губернатора, этот эксперимент по лишению чиновников служебных автомобилей поможет установить, совпадают ли данные из рапортов с реальной ситуацией.

Кроме того, Морозов раскритиковал деятельность коммунальщиков по уборке дворов и дорог и поручил главе министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта города Дмитрию Вавилину принять соответствующие меры.

Отмечается, что по утрам жителям Ульяновска приходится ждать маршрутки по 20–30 минут, из--за того что все они приходят переполненными. После 20:00 общественный транспорт в городе ходит редко, потому ожидание может затянуться а 40–50 минут, особенно по выходным. После снегопада в минувшие выходные второстепенные улицы оказались завалены снегом, зачастую их расчисткой занимались сами жители.

Ранее 10 декабря сообщалось, что в администрации Тулы назвали плохо убирающие снег компании.