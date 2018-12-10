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Официальный представитель МВД Ирина Волк вступила в Союз журналистов России

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Фото: пресс-служба МВД РФ
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Помощник главы МВД РФ полковник полиции Ирина Волк принята в состав Союза журналистов России. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил заместитель председателя организации Алексей Вишневецкий.

После заседания Общественного совета при МВД России в понедельник, 10 декабря, он вручил Волк удостоверение члена Союза журналистов, сообщается на сайте ведомства.

На заседании министр внутренних дел Владимир Колокольцев поблагодарил некоторых членов совета за активную работу по созданию положительного образа полицейского и повышение уровня доверия граждан.

В середине ноября президент России Владимир Путин отметил вклад Союза журналистов в укрепление взаимодействия СМИ и государства при решении общенациональных задач.

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