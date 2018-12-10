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Летевший в Сургут самолет экстренно сел в Челябинске из-за болезни пассажира

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Самолет, летевший из Махачкалы в Сургут, совершил экстренную посадку в Челябинске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. Во время перелета 39-летний житель Ноябрьска потерял сознание. В этой связи борт совершил экстренную посадку в Челябинске, где мужчину уже ожидала машина скорой помощи. Когда его вывели из самолета, пассажир почувствовал себя лучше и отказался от госпитализации.

Как отмечает RNS, продолжать перелет мужчина отказался, сообщив, что доберется до места назначения на поезде. После этого самолет вылетел в Сургут.

Ранее 10 декабря сообщалось, что пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.

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