Памятник погибшему в Сирии Герою России установили в Казани

В Казани на территории татарско-русской школы № 113 торжественно открыли памятник Герою России Марату Ахметшину. В церемонии приняли участие его родители, жена и сын, также присутствовал глава города Ильсур Метшин.

«Это подвиг человека, который был среди нас, который работал в муниципальном предприятии города Казани. Хочу обратиться к нашей молодежи, чтобы они высоко несли знамя Героя Российской Федерации, нашего земляка», — цитирует мэра ИА «Татар-информ».

Капитан Марат Ахметшин погиб в Сирии 3 июня 2016 года при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя России. Имя Ахметшина теперь носит школа № 113, а в Лаишеве появился памятник в его честь.

Как сообщалось в ноябре, в Пензе установили памятник легендарной летчице Валентине Гризодубовой, которая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. В 1938 году она совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив тем самым женский мировой авиационный рекорд дальности полета.