Псковские пограничники не пустили в Россию 1 т «молочки» из Белоруссии

Сотрудники таможенной службы Псковской области не пропустили на территорию России из Белоруссии около 1 т готовой молочной продукции. Груз задержали в пункте пересечения границы у деревни Лобок в Невельском районе.

Молочные продукты изготовлены Копыльским филиалом ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» в Белоруссии. Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, поставки сыра этого предприятия в Россию запрещены.

Во время проверки выяснилось, что у груза нет ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товара. В автомобиле, в котором везли «молочку», не было холодильника. В итоге груз вернули в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии пытался провезти в Москву через Брянск 20 канареек. На них не было ветеринарных документов.