Развитие высоких технологий — приоритет ОЭЗ «Технополис «Москва»

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Технополис «Москва» — флагманский проект Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий и драйвер новой промышленной политики столицы. Целью развития «Технополиса «Москва» является создание производственной экосистемы города и предоставление максимально благоприятных условий для размещения российских и зарубежных высокотехнологичных компаний.

Пять площадок ОЭЗ — это ключевые точки экосистемы, где могут работать и вести научно-технические исследования компании-резиденты. Проект реализуется под руководством Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

В одном из выступлений президент Владимир Путин отметил, что в такой сфере, как микро- и наноэлектроника, сложно обеспечить стабильную работу предприятий без поддержки государства, без заказов госкомпаний. Кроме того, требуются большие затраты на закупку оборудования и разработку технологий. Поэтому на этапе разработки и вывода на рынок такой продукции наличие особых условий, экономических преференций, конечно, способствует повышению ее конкурентоспособности. ОЭЗ «Технополис «Москва», в частности, создана для того, чтобы помогать компаниям высокотехнологичных отраслей.

Так, до 2028 года на территории столичной ОЭЗ будет действовать нулевая ставка по налогу на прибыль, 10 лет действует нулевая ставка по налогу на имущество, землю и транспорт. Также здесь действует режим свободной таможенной зоны.

Один из ключевых разработчиков продукции в сфере информационных технологий и электроники на территории ОЭЗ — Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ). Он был основан еще в 1998 году как организация по поддержке научно-производственной деятельности в области микро- и наноэлектроники и информационно-телекоммуникационных технологий, а в 2006 году получил статус резидента «Технополиса «Москва».

Сейчас специалисты ЗИТЦ разрабатывают продукцию в сфере микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, криптографической защиты информации. Предприятие производит почти всю линейку ряда микроэлектронных устройств.

ЗИТЦ можно назвать единственным в России специализированным производителем фотошаблонов (шаблоны для микросхем) и базовым их поставщиком для предприятий российской электронной промышленности.

Одно из направлений работы ЗИТЦ — развитие технологий для системы здравоохранения. Сейчас на базе центра ведутся новейшие разработки жизненно важных биомедицинских систем. Главная из них - первый отечественный носимый аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник». С использованием аппарата проведено более 50 успешных операций. Кроме того, его стоимость в 2,5 раза меньше зарубежных аналогов. Также ведется разработка носимого аппарата «искусственная почка».

Сейчас основные финансовые показатели деятельности ЗИТЦ растут. Так, выручка компании от реализации в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом. Успех ЗИТЦ — это применение созданных в центре продуктов в реальной жизни.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров