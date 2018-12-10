Посвященную 100-летию Солженицына программу подготовили в Пскове

В Пскове в Центральной городской библиотеке к 100-летию лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына подготовили литературно-художественную программу «Счастливый человек Александр Солженицын». Она станет продолжением просветительского цикла «Литературная карта ГУЛАГа» проекта «БиблиоТеатр «Прямая речь».

Как рассказали «Псковской ленте новостей» в самой библиотеке, в творческом вечере примут участие заслуженный артист России, актер Псковского академического театра драмы Виктор Яковлев и лауреат премии «Золотой софит» Николай Яковлев. Сценарий вечера основан на художественной и документальной прозе писателя, материалах из документального фильма Александра Сокурова «Узел» и документальном романе-биографии Людмилы Сараскиной «Александр Солженицын».

В начале ноября в Москве установили основание монумента Солженицыну. Памятник писателю появится на Таганке на улице Александра Солженицына между домами № 11 и № 13. Монумент должны открыть завтра, 11 декабря, к 100-летию со дня рождения писателя.