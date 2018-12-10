Самый большой каток Дальнего Востока открыли в Хабаровске

В Хабаровске на набережной стадиона имени Ленина состоялось открытие самого большого катка на Дальнем Востоке. Площадь ледовой поверхности совместно с инфраструктурной составляет свыше 18 тыс. кв. м. На открытии жителей и гостей города поприветствовал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Как отметил глава региона, каток стал местом притяжения для всех хабаровчан и гостей города. Его постарались сделать максимально комфортным и безопасным, впервые была предусмотрена зона для безопасного катания маленьких детей. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В рамках открытия катка прошли различные выступления спортсменов, волонтеров, артистов и многих других. Прокат коньков, а также раздевалки организованы в помещении напротив — в универсальном спортивном комплексе.

Каток будет работать круглосуточно с техническими перерывами на шлифовку льда и его заливку.

Набережная Хабаровска является визитной карточкой города и одной из главных туристических площадок. Здесь проводят различные массовые мероприятия, в том числе спортивные. В сентябре 2018 года здесь завершился очередной этап реконструкции, которая понадобилась после наводнения 2013 года.