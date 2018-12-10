Метеорологи предупредили о штормовом ветре и дождях в Крыму

Мокрый снег, дожди и штормовой ветер ожидаются на территории Крыма в ближайшие два дня – 11–12 декабря. Об этом предупредили в центре управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Крыму.

Погодные условия ухудшаются из-за южного циклона. Именно он принесет на полуостров очень сильные осадки – более 30 мм. Скорость ветра при порывах будет достигать 25 м/с. В среду в Крыму ожидается гололедица, уточняет ИА «Крыминформ».

Ранее столичных автомобилистов предупредили о плохой видимости на дорогах из-за туманов. Она составит менее 500 м. Это связано с повышением температуры воздуха: 10 декабря она на 5 градусов превышает климатическую норму.