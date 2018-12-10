Детский сад в Уфе атаковали галки

Родители воспитанников детского сада № 29 в Уфе жалуются на то, что детское образовательное учреждение атаковали галки. На деревьях расселись сотни птиц и не умолкают ни на минуту.

По словам матери ребенка, который посещает детсад, его туда страшно отводить — мало того что птицы шумят и пугают детей, они еще оставляют кругом свой помет.

Женщина утверждает, что заведующая садиком знает об этой проблеме и предлагает родителям собрать деньги на то, чтобы спилить деревья, на которых сидят галки. Выделять на эти цели 10 тыс. рублей районная администрация отказалась, уточняет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось о том, что жители Москвы всё чаще стали находить на земле птиц без признаков жизни. По словам орнитологов, пернатые, скорее всего, наелись забродившей рябины и находятся в состоянии алкогольного опьянения.