Всероссийский турнир по фехтованию проходит в Курске

Соревнования на призы уроженки Курска, чемпионки мира и Европы Яны Рузавиной пройдут в пятый раз. В город приехали 800 юных спортсменов из разных регионов России, а также фехтовальщики из ЛНР и рапиристы из Узбекистана.

На церемонии открытия врио губернатора Курской области Роман Старовойт отметил, что фехтование — один из приоритетных видов спорта. По его словам, в регионе будут поддерживать физкультуру и спорт, которые так же важны, как развитие промышленности и АПК. Об этом информирует «Курская правда».

Турнир по фехтованию пройдет с 10 по 15 декабря в Центре фехтования в Курске. География участников широка: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Ярославль, Новосибирск, Воронеж, Сочи, Нижний Новгород, Ростов, Уфа, Казань, Владикавказ.