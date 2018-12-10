Отшельница Агафья Лыкова срочно просит о помощи

Сибирская отшельница Агафья Лыкова позвонила красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи — у женщины кончаются продукты, после чего связь внезапно оборвалась.

«Она еще что-то хотела сказать, я переживаю, что что-то случилось с ней. Хотел связаться с врачом Назаровым, который наблюдал ее несколько десятков лет. С друзьями будем думать, что делать», — рассказал журналист телеканалу «360».

По его мнению, нужно снаряжать вертолет и «через Хакасский заповедник что-то решать».

Агафья Лыкова — единственная представительница российского старообрядчества, которая может рассказать о средневековой России. Ее обнаружили геологи в Западных Саянах в 1978 году. Семья Лыковой жила в тайге в полной изоляции с 1937 года.

Три года назад женщине передали спутниковый телефон, но попросили не звонить по пустякам. Как пояснил Гришаков, отшельница до того замучила эмчеэсовцев, что они «отключили Агафью из своей жизни».

Раньше Агафье Лыковой активно помогал глава Кузбасса, но с его уходом с должности ситуация изменилась, и про отшельницу все забыли. Так, к празднику 8 Марта ей доставили продукты и букет роз.

В ноябре 2017 года сотрудники литературного музея в Красноярске издали двухтомный словарь лексики Агафьи Лыковой. Автор книги — Галина Толстова.