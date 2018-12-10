Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы причастности Москвы к акциям протеста во Франции. По его словам, все обвинения являются клеветой.

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в развитие других стран. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции», — сказал представитель Кремля в понедельник, 10 декабря.

Песков отметил, что Москва придает очень большое значение развитию отношений с Парижем.

«Над этим обе стороны очень активно работают», — сказал он.

С чего все началось

Представитель Кремля напомнил, что изначально речь шла не о причастности России к протестам, а о возможном вмешательстве извне.

«Россию уже потом наши «друзья» стали укладывать в контекст», — добавил Песков.

Так, 9 декабря РФ в причастности к организации протестов обвинила Служба безопасности Украины (СБУ). В качестве «доказательства» они продемонстрировали фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Чуть позже один из мужчин по имени Ксавье Моро заявил, что вышел на протесты с флагом ДНР с целью продемонстрировать, как борьба против олигархии, проходящая в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева. Моро также заявил, что вышел на демонстрацию, поскольку хочет смещения Эммануэля Макрона с поста президента страны.

Уже на следующий день глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследовать «причастность» России к организации протестов в стране. Он призвал дождаться итогов расследования и не стал обсуждать эту тему, «пока факты не будут установлены».

Итоги протестов

Массовые протесты начались во Франции в середине ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.

В ходе акции 8 декабря французская полиция задержала 1723 «желтых жилета», из них по крайней мере 1220 человек поместили под стражу. Больше всего задержаний произошло в Париже — 1150 человек. Из них 619 участников акции протеста были заключены в тюрьму.